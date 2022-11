Puma-Chef Gulden geht zum Jahresende - Wechsel zu Adidas?

München (Reuters) - Puma-Vorstandschef Björn Gulden verlässt den fränkischen Sportartikelkonzern zum Jahresende und schürt damit weiter Spekulationen um einen Wechsel zum größeren Nachbarn und Rivalen Adidas.

Gulden erklärte am Freitag, er lasse seinen Vertrag zum Jahresende auslaufen. Der norwegische Ex-Fußballprofi führt Puma seit neun Jahren und hat die Nummer drei auf dem weltweiten Sportartikelmarkt wieder auf das Kerngeschäft ausgerichtet. Der 57-Jährige deutete an, dass er sich nicht zur Ruhe setzen wolle: "Ich habe noch sehr viel Energie für eine operative Rolle für die nächsten fünf bis zehn Jahre, aber das wäre für Puma zu lange gewesen."

Adidas sucht seit August einen Nachfolger für Vorstandschef Kasper Rorsted, der sein Amt 2023 aufgeben will. Das "Manager Magazin" berichtete unter Berufung auf Unternehmenskreise, Gulden werde zum Jahreswechsel seinen Posten übernehmen. Auch Börsianer wetten offenbar auf einen Wechsel Guldens innerhalb von Herzogenaurach, wo Puma und Adidas ihren Sitz haben. Die Adidas-Aktie sprang um elf Prozent nach oben, Puma stiegen zeitweise um sechs Prozent, fielen dann aber zurück. Eine Stellungnahme von Adidas war zunächst nicht erhältlich.

Gulden hatte zuletzt ausweichend auf die Frage reagiert, ob er Rorsteds Nachfolger werden wolle. "Ich habe kein Angebot von Adidas", sagte der erfolgreiche Manager in der vergangenen Woche auf die Frage, ob er einen Wechsel dorthin ausschließen könne. Für einen Wechsel zur direkten Konkurrenz haben Manager meistens Klauseln, die eine bestimmte Wartezeit vorschreiben. "Wir danken Björn Gulden für seine hervorragenden Beiträge während seiner mehr als neun Jahre bei Puma, in denen er den Puma-Konzern zurück auf die Erfolgsspur gebracht hat und nun sichergestellt hat, dass er das Unternehmen in bester Form hinterlässt", sagte Aufsichtsratschefin Heloise Temple-Boyer.

Den Posten als Puma-Vorstandschef übernimmt zum 1. Januar Arne Freundt. Er war erst im vergangenen Jahr als Vertriebschef (Chief Commercial Officer) in den Vorstand aufgestiegen. Zuvor war er unter anderem für die Strategie von Puma, das Online-Geschäft und die Region Europa verantwortlich. Der 42-Jährige erhält einen Vier-Jahres-Vertrag. "Arne hat mit mir neun Jahre direkt zusammengearbeitet, hat die Strategie mit aufgesetzt und wichtige Entscheidungen mitgetroffen und hat einen großen Beitrag zu Pumas Erfolg geleistet", lobte ihn Gulden. "Er kennt meine Stärken und Schwächen und ich bin mir sicher, dass er einen noch besseren Job machen wird als ich."

