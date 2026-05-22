Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Turnaround läuft
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22.05.2026 16:16:00
PUMA im Aufwind: Aktie markiert Mehrmonatshoch - adidas und Nike ebenfalls im Blick
Konkurrenz hinkt hinterher
Die Aktien der anderen Ausrüster von WM-Teams, adidas und Nike, liegen im laufenden Jahr dagegen noch deutlich unter Wasser. Bei adidas sind es 9 Prozent, bei Nike sogar 30 Prozent.
Vor dem Wochenende zeigen sich die Konkurrenten ebenso fester: adidas verzeichnet via XETRA zeitweise ein Plus von 4,00 Prozent auf 156,00 Euro, während Nike an der NYSE 0,29 Prozent auf 44,52 US-Dollar höher notiert.
Darum läuft der Turnaround bei der PUMA-Aktie so gut
Als Katalysator der Erholungsrally von PUMA sehen Börsianer vor allem den erfolgreichen Turnaround. Die plangemäß laufende, umfangreiche Restrukturierung lobte jüngst auch Nick Anderson von Berenberg - einer der weniger Experten, der mit einem Kursziel von 40 Euro auch aktuell noch Kurspotenzial signalisiert. Das Management habe einen klaren Plan, den guten Namen wiederherstellen, und der neue Großaktionär Anta beschleunige den Wandel nicht nur, sondern bringe auch wertvollen Input.
Der chinesische Konzern Anta Sports Products hatte Ende Januar mitgeteilt, dass man einen 29-prozentigen Anteil an PUMA von der französischen Milliardärsfamilie Pinault übernimmt. Hinter Anta stecken Marken wie Fila, Jack Wolfskin und Salomon.
/ag/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
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