PUMA kooperiert mit Schachweltmeister Magnus Carlsen und der Champions Chess Tour

Das Sportunternehmen PUMA hat eine langfristige Vereinbarung mit dem norwegischen Schachweltmeister Magnus Carlsen und der Meltwater Champions Chess Tour unterzeichnet. Im Rahmen der Partnerschaft mit Magnus Carlsen und der Tour wird PUMA die Welt des Schachs und die Welt des Leistungssports verbinden und spannende Inhalte und Aktivierungen für Schachfans auf der ganzen Welt schaffen.

Sports company PUMA has signed a long-term agreement with Norwegian Chess Grandmaster Magnus Carlsen. (Photo: Business Wire)

Der fünffache Schachweltmeister Carlsen ist ein passionierter Sportfan und ein hervorragender Partner für PUMA. Bereits mit 13 Jahren war er der jüngste Großmeister und gewann 2013 seine erste Schachweltmeisterschaft. 2014 wurde er der bestbewertete Spieler der Geschichte.

"Wir berücksichtigen oft nur die physische Seite des Sports, aber man braucht auch mentale Stärke", sagte Bjørn Gulden, CEO von PUMA. "Nur wenige Menschen verkörpern diesen Geist wie Magnus, der gemeinhin als der beste Schachspieler aller Zeiten gilt. Wir sind stolz darauf, dass er nun der PUMA-Familie angehört."

Im Rahmen der Vereinbarung wird das Unternehmen auch die Meltwater Champions Chess Tour unterstützen, die von der Play Magnus Group, einem von Carlsen gegründeten Unternehmen, organisiert wird. Als beliebteste Turnierserie im Schachkalender erreicht die Tour Millionen von Fans weltweit, da sie das Schachspiel auf innovative Weise als Publikumssport präsentiert.

"Gemeinsam mit so vielen Menschen, die ich persönlich bewundere, Teil eines tollen Unternehmens wie PUMA zu sein, ist für mich etwas Besonderes. Als Schachspieler bin ich ein großer Sportfan und das macht diese Partnerschaft noch besser", sagte Magnus Carlsen.

Gemeinsam mit Magnus Carlsen und der Tour wird PUMA dazu beitragen, den Einfluss des Schachspiels auszuweiten und diesen Sport Millionen von Fans auf der ganzen Welt nahezubringen.

Weitere Einzelheiten der Partnerschaft von PUMA mit Magnus Carlsen und der Beteiligung von PUMA an der Meltwater Champions Chess Tour werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

PUMA

PUMA gehört zu den führenden Sportmarken der Welt. Sie entwirft, entwickelt, vermarktet und verkauft Schuhe, Textilien und Accessoires. Seit über 70 Jahren bringt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran und hat dazu schnelle Produkte für die schnellsten Sportler der Welt gemacht. PUMA hat den Fußball, Running und Training, Golf, Basketball und den Motorsport mit Lifestyle-Produkten verbessert, die von Leistung und Sport inspiriert sind. Das Unternehmen arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um sportlichen Einfluss auf die Straßenkultur und die Modewelt zu nehmen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach, Deutschland.

Play Magnus Group

Die Play Magnus Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Schachindustrie, das Millionen von Schachspielern und -schülern erstklassige digitale Erlebnisse vermitteln möchte. Das Unternehmen bietet E-Learning- und Unterhaltungsdienste über seine marktführenden Marken: chess24, Chessable, iChess, New In Chess, Everyman Chess, Silver Knights, CoChess, Aimchess, die Play Magnus App Suite und die Meltwater Champions Chess Tour. Die Mission der Gruppe ist es, das Schachspiel zu fördern, um die Welt zu einem intelligenteren Ort zu machen, indem mehr Menschen ermutigt werden, Schach zu spielen, zu beobachten, zu erlernen und ihren Lebensunterhalt mit Schach zu verdienen. Die Play Magnus Group ist an der Euronext Growth Oslo unter dem Kürzel PMG notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie pmg.me – http://pmg.me/.

