PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
26.02.2026 11:34:00
Puma macht mehr als 640 Millionen Euro Minus
Ein neuer Chef soll Sportartikelhersteller Puma zu altem Glanz verhelfen. Seine ersten Maßnahmen tragen nun aber zu einem dicken Minus bei.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PUMA SE
|
12:27
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
26.02.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.02.26
|PUMA-Aktie nach erneutem Verlustquartal deutlich fester (finanzen.at)
|
26.02.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
26.02.26
|Puma sinks to record €645mn loss as sales slide (Financial Times)