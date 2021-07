Puma mit 2Q-Nettogewinn - Pandemie im Blick bei Prognose

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Puma hat im zweiten Quartal nach den endgültigen Ergebnissen auch unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben. Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach profitierte dabei insbesondere von starken Umsatzzuwächsen in Nordamerika, beim Direct-to-Consumer-Geschäft, Margenverbesserungen und kontinuierlicher Kostenkontrolle.

Für die erst Mitte Juli angehobene Prognose für das Gesamtjahr sieht sich der MDAX-Konzern auf Kurs. Allerdings merkte Puma an, dass das Erreichen der Prognose "von der Fortsetzung der Produktion ohne weitere größere Unterbrechungen aufgrund der Covid-19-Pandemie" abhängt. Derzeit nähmen die Covid-19-Fallzahlen in wichtigen Beschaffungsländern in Asien schnell zu, die jüngsten Lockdown-Maßnahmen der vietnamesischen Regierung hätten zu Produktionsausfällen bei einigen Lieferanten im Süden Vietnams geführt. Die Dauer, Intensität und eine mögliche Ausweitung der Lockdown-Maßnahmen auf andere Länder seien derzeit ungewiss, so Puma.

Im Zeitraum April bis Juni blieb ergab sich ein Nettogewinn von 48,7 Millionen Euro, im Vorjahresquartal war hier ein Nettoverlust von 95,6 Millionen Euro angefallen. Je Aktie betrug der Gewinn 0,33 Euro nach minus 0,64 Euro.

Die Rohertragsmarge verbesserte sich deutlich auf 47,5 Prozent von 43,9 Prozent, die EBIT-Marge auf 6,9 Prozent von minus 13,8.

Die endgültigen Zahlen für Umsatz und operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) entsprachen den vorläufigen.

Das EBIT kletterte auf 108,9 Millionen Euro nach einem Verlust von 115 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Puma konnte den Umsatz im Quartal auf 1,59 Milliarden Euro fast verdoppeln, währungsbereinigt betrug das Umsatzplus 96 Prozent.

Der Konzern profitierte von einer starken Nachfrage in allen Regionen, insbesondere in den Segmenten Amerika und EMEA. Nachfragesteigerungen zeigten sich sowohl bei Schuhen als auch bei margenstarken Textilien und Accessoires.

Das Direct-to-Consumer-Geschäft legte im Quartal um 55 Prozent zu, überproportional in den eigenen Geschäften etwas weniger stark beim E-Commerce.

Im Gesamtjahr will Puma weiterhin nach der neuen Prognose den Umsatz währungsbereinigt um mindestens 20 Prozent steigern, das EBIT soll zwischen 400 und 500 Millionen Euro liegen und sich so mindestens verdoppeln vom Vorjahreswert von 209 Millionen Euro. Das Konzernergebnis (Nettogewinn) soll weiter deutlich besser ausfallen als der Vorjahreswert von 78,9 Millionen Euro.

