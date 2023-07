Puma mit zweistelligem Umsatzrückgang im US-Markt auch im 2Q

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Pumas zweistelliger Umsatzrückgang im wichtigen US-Markt hat sich im zweiten Quartal fortgesetzt. Dies kommt nicht unerwartet, CEO Arne Freundt hatte mit den Zahlen zum ersten Quartal angekündigt, erst 2024 in den USA wieder mit Wachstum zu rechnen.

Im zweiten Quartal ging der Umsatz in Nordamerika um 16,7 Prozent zurück, nach 18,6 Prozent im ersten Quartal. Im ersten Halbjahr insgesamt betrug das Minus 17,7 Prozent. Im Gesamtjahr 2022 hatte Puma dort ein Umsatzplus von 15,4 Prozent erzielt.

Weiterhin belasten in den USA die branchenweit hohen Lagerbestände - wobei Puma beim Abbau im zweiten Quartal laut CEO Freundt Fortschritte machte. Außerdem sorgen Inflation und Rezessionsängste für Kaufzurückhaltung in allen Verkaufskanälen und erhöhte Nachfrage nach Rabattaktionen. Mit dem normalerweise in wenigen Wochen erwarteten Umsatzboom zu Beginn des neuen Schuljahres wisse man mehr, so Freundt. US-Kunden würden normalerweise weder an Sportartikeln noch an Artikeln für Kinder sparen. Derzeit sehe er keine Verbesserung bei der allgemeinen Konsumentenstimmung dort.

Freundt hat im Mai versichert, eine "klare Strategie" sei vorhanden, im US-Markt wieder zu den Gewinnern zu gehören. Der zufolge sollen die Glaubwürdigkeit der Marke, der Sportkategorien sowie die lokale Produktentwicklung gestärkt, die Vertriebskanäle wieder besser ausbalanciert sowie Verkäufe im Preisnachlass-Segment begrenzt werden.

