Strategische Refinanzierung 18.12.2025 17:44:40

PUMA-Papiere legen nach Sicherung neuer Kreditlinien moderat zu

PUMA hat sich einen zusätzlichen Finanzierungsrahmen über mehr als 600 Millionen Euro gesichert.

Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, besteht dieser Rahmen aus einer Fazilität in Höhe von 500 Millionen Euro und zusätzlichen bestätigten Kreditlinien in Höhe von 108 Millionen Euro. Mit dem Geld will PUMA die Inanspruchnahme der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 1,2 Milliarden Euro reduzieren und damit seine allgemeine finanzielle Flexibilität erhöhen.

Im nachbörslichen Handel auf Tradegate geht es für PUMA-Aktie zeitweise 1,05 Prozent auf 23,10 Euro nach oben.

DOW JONES

