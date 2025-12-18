PUMA Aktie
PUMA-Papiere legen nach Sicherung neuer Kreditlinien moderat zu
Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, besteht dieser Rahmen aus einer Fazilität in Höhe von 500 Millionen Euro und zusätzlichen bestätigten Kreditlinien in Höhe von 108 Millionen Euro. Mit dem Geld will PUMA die Inanspruchnahme der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 1,2 Milliarden Euro reduzieren und damit seine allgemeine finanzielle Flexibilität erhöhen. Im nachbörslichen Handel auf Tradegate geht es für PUMA-Aktie zeitweise 1,05 Prozent auf 23,10 Euro nach oben.
