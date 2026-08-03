PUMA SE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PUMA SE hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

PUMA SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,49 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,670 EUR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,69 Milliarden EUR – eine Minderung von 12,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,94 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at