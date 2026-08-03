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03.08.2026 06:31:29
PUMA SE Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PUMA SE Un hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
PUMA SE Un vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 1,97 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 10,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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