|
02.11.2026 06:31:29
PUMA SE Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PUMA SE Un präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,04 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,044 USD sowie einem Umsatz von 1,99 Milliarden USD in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!