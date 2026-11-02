PUMA SE Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PUMA SE Un präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,04 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,044 USD sowie einem Umsatz von 1,99 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at