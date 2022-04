Puma sieht sich auf Kurs für Prognose 2022

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Puma sieht sich nach prozentual zweistelligen Umsatz- und Gewinnsteigerungen im ersten Quartal für die Prognose im Gesamtjahr auf Kurs. Die am 23. Februar, also einen Tag vor dem Russland-Einmarsch in der Ukraine, ausgegebene Prognose sei allerdings mit Unsicherheiten behaftet, unter anderem wegen der indirekten Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges wie auch temporärer Covid-19-Einschränkungen nach neuen Ausbrüchen in China und anderenorts und damit verbundenen möglichen Produktions- und Lieferkettenproblemen.

"Das Erreichen dieses Ausblicks setzt voraus, dass die Produktion in unseren wichtigsten Beschaffungsländern in Asien aufrechterhalten wird und es zu keinen größeren Geschäftsunterbrechungen aufgrund von Covid-19 kommt", teilte Puma mit.

"Ausgehend von einem so starken ersten Quartal würden wir üblicherweise unseren Ausblick für das Gesamtjahr anheben", sagte Puma-Chef Björn Gulden. "Angesichts der zunehmenden globalen Unsicherheit haben wir uns jedoch entschieden, unseren ursprünglichen Ausblick vom Jahresanfang beizubehalten."

Wie die Puma SE mitteilte, verdiente sie im Zeitraum Januar bis März operativ vor Zinsen und Steuern (EBIT) 196,0 Millionen Euro, ein Plus von 27 Prozent. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 10,3 von 10,0 Prozent. Hier schlugen sich höhere Input/Logistikkosten nieder, die aber durch stärkere Kosteneinsparungen in anderen Bereichen überkompensiert werden konnten.

Nach Steuern und Dritten verdiente Puma 121,4 Millionen Euro, das Plus betrug 11,2 Prozent; je Aktie betrug der Gewinn 0,81 Euro verglichen mit 0,73 Euro.

Der Umsatz stieg auf 1,912 Milliarden Euro von 1,549 Milliarden, währungsbereinigt ein Plus von knapp 20 Prozent.

Die Zahlen waren überwiegend besser als von Analysten in einer Konsensschätzung von S&P Global Intelligence prognostiziert.

Im Gesamtjahr will Puma weiterhin ein EBIT zwischen 600 und 700 Millionen Euro, eine entsprechende Verbesserung beim Konzerngewinn sowie einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von mindestens 10 Prozent erreichen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2022 02:33 ET (06:33 GMT)