PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
26.02.2026 12:55:27
Puma sinks to record €645mn loss as sales slide
Major investor Anta Sports may have ‘negative impact’ on Greater China business, sportswear group warnsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PUMA SE
|
17:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:29