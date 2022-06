PUMA startet mit dem 10KTF Shop seine bisher größte Web3-Kooperation

PUMA hat New Tokyo betreten, die virtuelle Stadt, in der 10KTF zu Hause ist. Der Shop ist für sein Streetwear-Angebot bekannt und gehört Wagmi-san, einem digitalen Künstler, dessen Kollektionen und NFT-Community die globale Sportmarke kürzlich willkommen hießen.

PUMA Kicks Off Its Largest Web3 Collaboration To Date, with 10KTF Shop PUMA has entered New Tokyo, the virtual city 10KTF calls home. The shop is known for its streetwear offerings and is owned by Wagmi-san, a digital artisan whose collections and NFT community recently welcomed the global sports brand. (Photo: Business Wire)