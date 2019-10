PUMA streicht 30 Jobs in Salzburg: Einigung über Sozialplan

PUMA hatte die Mitarbeiter am Dienstag voriger Woche informiert, die Zentrale für Osteuropa, den Mittleren Osten und Afrika in Salzburg umzubauen, was für rund 30 Mitarbeiter den Verlust des Arbeitsplatzes bis Mitte 2020 bedeutet. Gestern einigten sich Geschäftsleitung und Betriebsrat auf den Sozialplan. Bei der freiwilligen Abfertigung werden Dienstzeiten, Alter und Kinder der betroffenen Mitarbeiter berücksichtigt. "Die betroffenen Arbeitnehmer sind damit trotz Jobverlusts wirtschaftlich für eine gewisse Zeit abgesichert", so Gewerkschafter Michael Huber in der Aussendung.

Nichtsdestotrotz bleibt die Kritik der GPA-djp am Stellenabbau: "Die Gründe für diesen harten Einschnitt liegen jedenfalls nicht in der wirtschaftlichen Situation, denn PUMA Österreich wirft steigende Gewinne in Millionenhöhe ab." Gleichzeitig wurde aber betont, dass eine ehrliche Absicht des Konzerns erkennbar gewesen sei, die Betroffenen wirtschaftlich möglichst gut abzusichern. "PUMA hat sich damit auch in dieser schwierigen Situation als sozial engagiertes Unternehmen bewiesen", so GPA-djp-Landesgeschäftsführer Gerald Forcher.