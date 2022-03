PUMA sucht 500 Tester*innen für sein RE:SUEDE Experiment

Das Sportunternehmen PUMA sucht 500 Tester*innen, die gemeinsam mit Markenbotschafter*innen wie Cara Delevingne und Raphaël Varane am RE:SUEDE Experiment teilnehmen möchten.

Sports company PUMA is looking for 500 people in Germany to join brand ambassadors such as Cara Delevingne and Raphaël Varane to test the RE:SUEDE sneaker and become a part of the company’s experiment to see whether it can make a biodegradable version of its classic SUEDE. (Photo: Business Wire)

In diesem Experiment soll erforscht werden, ob eine speziell angefertigte Version des kultigen Sneakers SUEDE biologisch abgebaut werden kann.

Mit dem RE:SUEDE Experiment versucht PUMA, neue Nachhaltigkeitsstandards für den SUEDE zu setzen und testet, ob der Sneaker in einer industriellen Kompostierungsanlage abgebaut werden kann. Die 500 Teilnehmer*innen am RE:SUEDE Experiment bekommen den Sneaker voraussichtlich im Mai zur Verfügung gestellt. Der Sneaker soll von den Tester*innen ein halbes Jahr getragen werden und wird danach an PUMA zurückgeschickt. Die Tester*innen erhalten dann ein neues Paar RE:SUEDES, das sie behalten können.

"Wir möchten, dass die Teilnehmer den RE:SUEDE oft tragen und in ihren Alltag integrieren," sagt Stefan Seidel, PUMAs Head of Corporate Sustainability. "So bekommen wir ein realistisches Feedback, wie sich die Materialien bewähren."

Die Teilnehmer*innen am RE:SUEDE Experiment können sich bis 14. März auf der Website https://eu.puma.com/de/de/resuede anmelden. Aus den Bewerbungen lost PUMA dann 500 Personen aus, die den RE:SUEDE zur Verfügung gestellt bekommen, ein halbes Jahr tragen werden und dann an PUMA zurückgeben.

Die zurückgeschickten RE:SUEDE Sneaker werden beim niederländischen Abfallspezialisten Ortessa unter kontrollierten Bedingungen auf ihre biologische Abbaubarkeit geprüft.

PUMA wird die Erkenntnisse aus dem RE:SUEDE Experiment der Industrie zur Verfügung stellen, um so bessere Lösungen für die gemeinsamen Herausforderungen im Abfallmanagement zu finden.

Obwohl der RE:SUEDE so stylisch aussieht und so komfortabel ist wie sein Vorgänger, der seit den späten 60ern zu den bekanntesten Modellen des Unternehmens gehört, stand die biologische Abbaubarkeit bereits in der Entwicklungsphase des RE:SUEDEs im Vordergrund.

Das zeigt sich auch in der Auswahl der Materialien: Der RE:SUEDE wurde mit Zeology gefärbtem Wildleder, biologisch abbaubaren TPE und Hanffasern hergestellt.

PUMA

