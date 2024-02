Puma wird offizieller Ausrüster von RB Leipzig

Herzogenaurach (Reuters) - Puma rüstet von der nächsten Saison an einen vierten Fußball-Bundesligisten aus.

Vorstandschef Arne Freundt kündigte am Dienstag in Herzogenaurach eine langfristige Partnerschaft mit RB Leipzig an. Die Nummer drei auf dem Sportartikelmarkt löst damit Nike als offizieller Ausrüster des Klubs ab. Laut Medienberichten zahlt Puma über zehn Jahre 15 Millionen Euro pro Jahr, insgesamt also 150 Millionen Euro. In der Fußball-Bundesliga hat Puma bisher Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und den 1. FC Heidenheim unter Vertrag.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)