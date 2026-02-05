Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|
05.02.2026 23:00:07
Puma’s new Chinese backer will give Nike a run for its money
Anta’s sales have grown on average 17 per cent a year for the past five years, with the US maker of the famous swoosh managing 4 per centWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nike Inc.
|
05.02.26
|Puma’s new Chinese backer will give Nike a run for its money (Financial Times)
|
05.02.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Nike-Aktie im Minus: Diversitätsprogramme unter US-Untersuchung - Gericht entscheidet (dpa-AFX)
|
04.02.26
|USA: Behörde ermittelt gegen Nike wegen »Diskriminierung gegen weiße Arbeiter« (Spiegel Online)
|
04.02.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
04.02.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|21.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|7 870,00
|-0,94%
|Nike Inc.
|54,04
|1,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.