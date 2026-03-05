Pumyang Construction: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pumyang Construction gab am 03.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1407,26 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -872,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 62,24 Prozent zurück. Hier wurden 6,18 Milliarden KRW gegenüber 16,37 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2675,770 KRW vermeldet. Im Vorjahr waren -1829,000 KRW erwirtschaftet worden.

Pumyang Construction hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 71,84 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 101,36 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

