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17.11.2026 06:31:28
Pumyang Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Pumyang Construction stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Pumyang Construction vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 58,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -123,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 1,12 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 91,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,89 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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