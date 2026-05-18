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18.05.2026 06:31:29
Pumyang Construction vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Pumyang Construction hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Pumyang Construction hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 28,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -326,000 KRW je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 79,00 Prozent auf 7,65 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,45 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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