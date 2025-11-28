|
28.11.2025 06:31:28
Puncak Niaga: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Puncak Niaga ließ sich am 26.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Puncak Niaga die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Puncak Niaga hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 MYR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Puncak Niaga in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 112,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61,8 Millionen MYR im Vergleich zu 29,1 Millionen MYR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX etwas höher -- Dow fester -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch der Dow legt zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.