Puncak Niaga: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Puncak Niaga ließ sich am 26.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Puncak Niaga die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Puncak Niaga hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 MYR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Puncak Niaga in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 112,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61,8 Millionen MYR im Vergleich zu 29,1 Millionen MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at