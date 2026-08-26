Puncak Niaga verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Puncak Niaga präsentierte am 24.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Puncak Niaga -0,020 MYR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 39,5 Millionen MYR – eine Minderung von 7,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,8 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at