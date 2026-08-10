PUNCH INDUSTORY informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PUNCH INDUSTORY äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 13,65 JPY gegenüber 5,28 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,70 Prozent auf 10,85 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at