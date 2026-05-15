PUNCH INDUSTORY: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PUNCH INDUSTORY lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 7,86 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,88 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,64 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 30,94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 33,65 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PUNCH INDUSTORY mit einem Umsatz von insgesamt 42,10 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 40,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at