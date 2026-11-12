PUNCH INDUSTORY stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PUNCH INDUSTORY lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 15,80 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PUNCH INDUSTORY noch ein Gewinn pro Aktie von 15,05 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PUNCH INDUSTORY 12,32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at