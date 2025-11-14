PUNCH INDUSTORY: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PUNCH INDUSTORY präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,05 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

PUNCH INDUSTORY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,39 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at