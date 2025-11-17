Punjab Alkalies Chemicals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Punjab Alkalies Chemicals lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 INR. Im Vorjahresviertel hatte Punjab Alkalies Chemicals 0,530 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,35 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,34 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

