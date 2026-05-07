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07.05.2026 06:31:29
Punjab Alkalies Chemicals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Punjab Alkalies Chemicals hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Punjab Alkalies Chemicals mit einem Umsatz von insgesamt 1,45 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,55 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 6,79 Prozent verringert.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,630 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 5,62 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 1,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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