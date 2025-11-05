Punjab Chemicals Crop Protection: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Punjab Chemicals Crop Protection hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,12 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,09 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,55 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at