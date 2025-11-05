|
05.11.2025 06:31:28
Punjab Chemicals Crop Protection: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Punjab Chemicals Crop Protection hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,12 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,09 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,55 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!