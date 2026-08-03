Punjab Chemicals Crop Protection hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Punjab Chemicals Crop Protection lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 18,00 INR, nach 16,83 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 3,47 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,20 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at