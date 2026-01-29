|
Punjab Chemicals Crop Protection präsentierte Quartalsergebnisse
Punjab Chemicals Crop Protection hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Punjab Chemicals Crop Protection hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,26 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,95 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,47 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
