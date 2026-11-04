Punjab Chemicals Crop Protection stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Punjab Chemicals Crop Protection hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 10,98 INR gegenüber 15,12 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Punjab Chemicals Crop Protection im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,27 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at