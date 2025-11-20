Punjab Communications stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Punjab Communications präsentierte in der am 18.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,840 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 81,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at