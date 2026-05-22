Punjab Communications veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Punjab Communications hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 INR. Im Vorjahresviertel hatte Punjab Communications 1,17 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 70,3 Millionen INR gegenüber 49,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,48 INR beziffert, während im Vorjahr -0,310 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 268,48 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 172,14 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at