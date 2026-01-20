Punjab National Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Punjab National Bank hat sich am 19.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,83 INR, nach 4,18 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Punjab National Bank mit einem Umsatz von insgesamt 379,03 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 352,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,41 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 4,16 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 155,11 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at