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19.10.2026 06:31:29
Punjab National Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Punjab National Bank hat am 16.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,13 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,46 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,74 Prozent auf 387,91 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 366,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,97 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 150,90 Milliarden INR taxiert.
Redaktion finanzen.at
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