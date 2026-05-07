Punjab National Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Punjab National Bank lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 4,83 INR gegenüber 4,34 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Punjab National Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 368,78 Milliarden INR im Vergleich zu 372,99 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 16,00 INR gegenüber 16,42 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 1 494,63 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1 392,97 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 14,63 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 609,53 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at