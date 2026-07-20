Punjab National Bank zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Punjab National Bank hat am 18.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,06 INR. Im Vorjahresviertel hatte Punjab National Bank 1,84 INR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 379,54 Milliarden INR, gegenüber 379,99 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at