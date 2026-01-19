Punjab Sind Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Punjab Sind Bank hat am 17.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,47 INR. Im letzten Jahr hatte Punjab Sind Bank einen Gewinn von 0,420 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 35,49 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,69 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at