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19.10.2026 06:31:29
Punjab Sind Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Punjab Sind Bank stellte am 17.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,420 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Punjab Sind Bank im vergangenen Quartal 37,47 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Punjab Sind Bank 33,73 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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