Punjab Sind Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Punjab Sind Bank hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,59 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Punjab Sind Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,36 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,57 Milliarden INR.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,86 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Punjab Sind Bank ein Gewinn pro Aktie von 1,50 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 137,59 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Punjab Sind Bank 129,72 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at