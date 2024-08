Punjab Sind Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Punjab Sind Bank präsentierte in der am 26.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

In Sachen EPS wurden 0,27 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Punjab Sind Bank 0,230 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 28,46 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,94 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at