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20.07.2026 06:31:29
Punjab Sind Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Punjab Sind Bank hat am 18.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,47 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Punjab Sind Bank 0,380 INR je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,92 Prozent auf 35,46 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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