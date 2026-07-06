Alphabet A Aktie

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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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06.07.2026 12:07:00

Punkt MC03: Google-freies Smartphone kommt ohne Abo zum höheren Preis

Das Schweizer Unternehmen Punkt hat sein Google-freies Smartphone MC03 auf den Markt gebracht. Die ursprünglich geplanten Abo-Gebühren entfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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