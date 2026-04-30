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30.04.2026 06:31:29
Puranium Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Puranium Energy veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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