Puravankara Projects: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Puravankara Projects ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Puravankara Projects die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,42 INR gegenüber -1,760 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 58,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,51 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 6,63 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at