Puravankara Projects öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Puravankara Projects hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,76 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,710 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 6,63 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Puravankara Projects 5,20 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at