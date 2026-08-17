Puravankara Projects stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Puravankara Projects hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 INR. Im Vorjahresviertel waren -2,850 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 8,77 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,39 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at