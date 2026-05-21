Puravankara Projects vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Puravankara Projects hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,77 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,620 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Puravankara Projects in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 173,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,41 Milliarden INR im Vergleich zu 5,64 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -7,590 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 90,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,46 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 20,18 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at