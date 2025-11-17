|
17.11.2025 06:31:29
Purcari Wineries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Purcari Wineries hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 RON, nach 0,340 RON im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 105,2 Millionen RON – ein Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Purcari Wineries 96,1 Millionen RON erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
